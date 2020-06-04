Сотні чоловіків готові брати участі у проекті Холостячка з акторкою театру та кіно, зіркою серіалу Кріпосна Ксенією Мішиною, запуск якого анонсував телеканал СТБ.

Самотні чоловіки з України та інших країн зацікавилися проектом та стали надсилати анкети.

– Одразу після пост-шоу вночі мені посипались особисті повідомлення та дзвінки від друзів. Не тільки з України, а й від тих, хто застряг в інших країнах. Писали, як потрапити в проект, – розповів ведучий Григорій Решетнік, який має 10-річний досвід роботи на проекті Холостяк.

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За словами ведучого, добре, що українські самотні чоловіки сміливі та ініціативні. Усі вони різного віку та працюють у різноманітних сферах.

Ведучий не приховує хвилювання, адже Холостячка – абсолютно новий проект. Перший сезон, коментує він, найскладніший.

Після 10 сезонів проекту Холостяк, де красуні боролися за серце самотнього чоловіка, канал СТБ анонсував подібний проект Холостячка, де неодружені українці будуть змагатися за руку жінки.

Героїнею шоу стала акторка Ксенія Мішина. Жінці 30 років, у неї є син Платон.

Зараз проходить кастинг чоловіків, які будуть боротися за її серце. Усіх бажаючих запрошують до заповнення анкет.