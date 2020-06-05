Помер народний артист Російської Федерації Михайло Кокшенов.
Про це стало відомо 5 червня від поетеси Любов Воропаєвої.
Актор Михайло Кокшенов помер на 83 році життя.
Михайло Кокшенов народний артист Російської Федерації . Найбільш відомі фільми з його участю: Спортлото-82, Не може бути, Найчарівніша та найпривабливіша, Золоте теля.
У 90-і роки сам розпочав займатися створенням кінострічок, внаслідок чого майже перестав зніматися у фільмах інших режисерів.
Після своїх перших фільмів – Російський бізнес, Російський рахунок та Російське чудо, Михайло Кокшенов відзняв ще 12 картин, але жодна з них не отримала глядацького визнання.
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Біографія Михайла Кокшенова
Російський актор народився 16 вересня 1936 року у Москві.
У 1957 році закінчив Московський індустріальний технікум та почав працювати інженером управління Главнфрторудпром.
У 1963 році закінчив Театральне училище імені Б. В. Щукіна. Після чого працював на сцені Академічного театру імені Володимира Маяковського. У 1966 році перейшов у Московський театр мініатюр та розпочав зніматись у кіно.
У 1974 році перейшов у Театр-студію кіноактора.
Кокшенов відзнявся у понад 100 фільмах, у яких грав селян чи комічних персонажів.
Російський актор був одружений тричі. У першому шлюбі у його народилась донька Алевтина, якій 33 роки.
З другою дружиною Кокшенов прожив майже 20 років. З третьою він одружився в 2010 році.
У 2017 року він був госпіталізований у лікарню з інсультом. А у січні 2018 року виписаний з лікарні. Помер після тривалого лікування в реабілітаційному центрі Підмосков’я.
Нещодавно у Франції помер актор Мішель Пікколі. Знаменитий актор театру та кіно, сценарист та кінорежисер помер 12 травня у віці 94 років.
Вперше Пікколі з’явився на екрані на початку 50-х років. За свою кар’єру він отримав нагороди Каннського та Берлінського фестивалів, декілька Сезарів та інші нагороди.
Французький актор знімався у фільмах відомих режисерів – Альфреда Хічкока, Луїса Бунюеля, Коста-Гавраса та Жан-Люка Годара.