Співачка MARUV (Анна Корсун) випустила нову англомовну композицію I Want You.

Усі фанати можуть прослухати її на офіційному YouTube-каналі зірки.

Композицію MARUV створила разом з колегою Boosin. Раніше вони спільно випустили пісню, яка підкорила шанувальників, Drunk Groove. Музикант написав музику для нового треку.

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Пісню MARUV супроводила своїми зображеннями в стилі поп-арт.

Аудиторія позитивно сприйняла нову композицію і засипала співачку компліментами. Шанувальники з нетерпінням чекають на кліп, який, на їхню думку, буде не менш вибуховим.

Українська співачка MARUV регулярно радує фанатів результатами своєї творчості. Вона одночасно веде два проекти.

До речі, у березні другий проект співачки MARUV Shlakoblochina випустила пісню Самолетная.

Ця композиція увійде до міні-альбому Fatality.