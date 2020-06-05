Журнал Forbes оприлюднив рейтинг найвисокооплачуваніших знаменитостей у 2020 році.

Найбагатшою знаменитістю в 2020 році стала американська безнес-леді Кайлі Дженнер.

За минулий рік вона заробила $590 млн, з яких $540 млн їй приніс продаж 51% компанії Kylie Cosmetics.

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На другому місці музикант Каньє Вест. Він заробив $170 млн. Найбільше доходу йому приніс бренд кросівок Yeezy.

Рейтинг найвисокооплачуваніших знаменитостей:

Бізнес-леді Кайлі Дженнер – $590 млн. Музикант Каньє Вест – $170 млн. Тенісист Роджер Федерер – $106 млн. Футболіст Кріштіану Роналду – $105 млн. Футболіст Ліонель Мессі – $104 млн. Актор Тайлер Перрі – $97 млн. Футболіст Неймар – $96 млн. Телеведучий Говард Стерн – $90 млн. Баскетболіст Леброн Джеймс – $88 млн. Актор Дуейн Джонсон – $87 млн.

Кайлі Дженнер не мільярдер – Forber

Раніше журнал Forber назвал Кайлі Дженнер наймолодшою мільярдеркою, проте згодом позбавив її цього статусу.

Спеціалісти Forber зазначили, що Дженнер роздмухувала масштаб та успіх свого бізнесу.

Після перерахунку виявилося, що її статки менші $900 млн.