Помер відомий радянський та російський актор Михайло Кокшенов. Йому було 83 роки.

Сумну новину повідомила його близька подруга, поетеса Любов Воропаєва. Згодом це підтвердила й дружина актора, однак причину смерті називати відмовилася.

У 2017 році Михайло Кокшенов переніс інсульт, оскільки мав серйозні проблеми із серцем.

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Хто такий Михайло Кокшенов

Актор народився у 1936 році в Москві. Закінчив відоме у творчих колах Театральне училище ім. Щукіна.

Серед найбільш відомих фільмів за участю Михайла Кокшенова – Спортлото-82, Золоте теля, Найчарівніша і найпривабливіша, Не може бути!, Женя, Женечка і Катюша та багато інших.

Актора дуже любив один із найталановитіших радянських режисерів Леонід Гайдай.

У 1983 році отримав звання заслуженого артиста РРФСР.

Після розпаду СРСР продовжив акторську кар’єру, поєднуючи з написанням сценаріїв та режисурою.

Знімався у багатьох епізодах дитячого гумористичного шоу Єралаш.