На 84-му році життя помер народний артист РФ Михайло Кокшенов.
Артист знімався у багатьох відомих фільмах, а відомий радянський режисер Леонід Гайдай називав Кокшенова одним із найталановитіших акторів.
Факти ICTV публікують добірку радянських фільмів із Михайлом Кокшеновим.
Золоте теля
Спортлото-82
Не може бути
Найчарівніша і найпривабливіша
Женя, Женечка і Катюша
Про смерть актора Михайла Кокшенова стало відомо 5 червня. Про це повідомила його близька подруга, поетеса Любов Воропаєва.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==