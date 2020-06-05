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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Топ-5 фільмів з Михайлом Кокшеновим

На 84-му році життя помер народний артист РФ Михайло Кокшенов.

Артист знімався у багатьох відомих фільмах, а відомий радянський режисер Леонід Гайдай називав Кокшенова одним із найталановитіших акторів.

Факти ICTV публікують добірку радянських фільмів із Михайлом Кокшеновим.

Золоте теля

Спортлото-82

Не може бути

Найчарівніша і найпривабливіша

Женя, Женечка і Катюша

Про смерть актора Михайла Кокшенова стало відомо 5 червня. Про це повідомила його близька подруга, поетеса Любов Воропаєва.

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