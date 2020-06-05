Даша Ульянова розповіла про Макса Михайлюка, пластику і дружбу на Холостяку

Переможницею шоу Холостяк у 10 сезоні стала Даша Ульянова, однак зараз вона не разом з головним героєм Максом Михайлюком. Попри це дівчина не шкодує, що взяла участь у проекті. Про це та про багато іншого вона розповіла в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

– Про те, що пішла на проект, я не шкодую і ніколи не пошкодую. Я отримала колосальний досвід. Я отримала купу яскравих емоцій, вражень. Я взагалі нічого не втратила, а тільки здобула, – зазначила Даша.

Також вона додала, що і в подальшому хотіла б пов’язати своє життя з телебаченням.

– Я поки не знаю, ким конкретно – телеведучою або кимось ще, але мені було б це дуже цікаво. Я б із задоволенням це спробувала, – розповідає дівчина.

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Вона поділилася, що з деякими учасницями дружила, проте поки шоу Холостяк не вийшло в ефір, де вона побачила коментарі дівчат про неї.

– Після проекту я підтримувала досить тісний зв’язок з деякими учасницями. Але коли я почула деякі коментарі під час ефірів на свою адресу, то мене це насторожило. Все одно кожна б хотіла опинитися на моєму місці, тому я ближче до фіналу вже дистанціювалася від усіх. Підтримую зв’язок, спілкуюся, але не більше. Справжньої дружби я не отримала на проекті, – зазначила Даша Ульянова.

Напередодні в ЗМІ з’явилися повідомлення, що дівчина робила пластику. Даша й раніше заявляла, що губи збільшувала, але не більше. За її словами, немає нічого поганого у пластичній хірургії, якщо хтось хоче себе трохи змінити.

– Я ніколи нічого не робила, крім губ. Я схвалюю пластику, якщо чесно. Це вибір кожного. Якщо дівчину щось не влаштовує, якщо вона хоче в собі щось змінити. Я не готова всіх агітувати, але якщо дівчина хоче щось змінити, то чому ні, – зазначає Даша.

Крім того, дівчина поділилася своїми переживаннями з приводу інтимного зв’язку Макса з іншою учасницею.

– Якщо говорити конкретно про цю ситуацію, то я її сприймаю як зраду. Тому що в моєму уявленні ми були парою ще після знайомства з моєю родиною. Я говорила йому, що закохана. Я вже проходила в своєму житті через зраду й обнулитися зараз, сказати: “Окей, забули, йдемо далі” я не можу, – розповідає Ульянова.

Також вона додала, що він не намагався її повернути якимись грандіозними вчинками.

– Та мені, якщо чесно, це вже не потрібно. Я цим перехворіла, це все вже відлягло, – зазначила Даша.

До слова, обручку, яку вона отримала від Макса Михайлюка у фіналі, носить як прикрасу.

– Це така пам’ять. Я її раніше не носила, а зараз ношу. Як прикрасу, а не як талісман. Але ця обручка мені коштувала стількох нервів, що здати в ломбард точно не варіант (сміється), – поділилася переможниця Холостяка.

Вона також розповіла, що наразі у неї немає стосунків, але охочих позмагатися за її серце дуже багато.

– Стосунків немає, а шанувальники є. Шанувальників маса, що мене дуже радує і надихає, – додала Даша Ульянова.

Даша Ульянова на шоу Холостяк

Даша Ульянова – майстер спорту з художньої гімнастики, родом вона з Кривого Рогу. У 23 роки дівчина вирішила знайти своє кохання на шоу. Даша стала переможницею реаліті Холостяк, отримавши заповітну обручку від головного героя Макса Михайлюка, але стосунки у пари тривали не довго.

Коли зйомки шоу закінчилися, вони роз’їхалися: Макс у своїх справах, а Даша до батьків, весь час, коли не бачилися, пара листувалася. Коли вони таки зустрілися, Макс розповів Даші, що під час шоу у нього були інтимні стосунки з іншою учасницею. Дівчина такий вчинок розцінила як зраду і не захотіла продовжувати стосунки.

Євгенія Шапоренко