Шоу-бізнес на карантині: як коронакриза вплинула на знаменитостей

Концерти в Україні в 2020 році можуть дозволити, але обговорення цього питання почнеться не раніше 22 червня.

– Виходячи з постанови щодо карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачено на тих етапах, які у нас є сьогодні, чи на тому етапі, який у нас буде з 1 червня або після 10 червня. Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня – які великі заходи можна дозволити, в які строки та за яких умов, – заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Тому щонайменше місяць українці будуть залишатися навіть без камерних концертів.

Однак не варто заперечувати той факт, що карантин особливо торкнувся і шоу-бізнесу. Хоча українські артисти не впадають у відчай і наполегливо працюють у студіях, щоб після презентувати своїм фанам якісний, новий матеріал.

– Ми, як і інші, митці, чекаємо плану уряду з виходу з карантину для нашої сфери. Потім, коли матимемо чіткі вказівки, зможемо щось організовувати. Нам поталанило, що на весну та осінь ми не планували турів, – розповіла фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Тур рок-гурту запланований на 2021-2022 рік, зокрема і головний виклик для колективу – концерт на НСК Олімпійський.

– Щойно дозволять концерти, ми будемо слідувати загальним тенденціям. Зрештою, є пару сотень людей в Україні, в яких на цю тему болить голова, і вони будуть за першої можливості реагувати, ми підтягнемося, – зазначає продюсер JAMALA, LAUD, ANAMUN, CEO Enjoy! Media Ігор Тарнопольський.

Лідер групи Друга ріка Валерій Харчишин сподівається, що вже до середини літа дозволять проводити камерні виступи.

У свою чергу один з наймасштабніших майданчиків ВДНГ напоготові, проте в 2020 там вже не відбудеться фестиваль Atlas Weekend.

– Ми готові до цього вже завтра. І якщо робота паркової діяльності вже відновлюється, то з нашою основною — виставковою діяльністю — все набагато складніше. Якщо проведення масових заходів (хоча б просто неба) нам дозволять в червні чи липні, то повноцінно встати на ноги ВДНГ зможе не раніше, ніж через рік. А якщо заборону буде продовжено до кінця року, то на відновлення піде не менше двох років, – розповідає генеральний директор Національного комплексу Експоцентр України (ВДНГ) Євген Мушкін.

Як шоу-бізнес планує відновлюватися після кризи

Гурт The Hardkiss карантин підштовхнув закінчити низку робіт, зокрема новий альбом, документальний фільм про акустичний тур, випустити CD та вініл. До слова, колектив навіть встиг презентувати сингл Гора.

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– Весь час на карантині ми займалися роботою над новим альбомом, реліз якого ми пообіцяли нашим слухачам на початок 2021 року. Тому вже зараз написані всі пісні. Зараз ми допрацьовуємо дещо тексти, мелодії. Ми їх записуємо, займаємося аранжуванням, зведенням. Це доволі кропітка праця, – розповідає Юлія Саніна.

Продюсер Ігор Тарнопольський впевнений, що сфері варто перестати зосереджуватися на кризі, а краще перейти до нової моделі ведення бізнесу.

– Думаю, що ми опинилися в новій реальності і перестали виходити з кризи, а скоріше переходимо до нової моделі взаємодії, менш вразливої і чутливої до змін різних обставин. Ми розвиваємо те на що точно пандемія не вплинула і далі буде рости. Вся діджитал частина (стрімінг, соціальні мережі, монетизацію) синхронізується з маркетингом для брендів артистів. Концерти з’являться не скоро, і від нас це не залежить, – зазначає Тарнопольський.

Виживуть лише найсильніші – як українська музика зміниться після коронакризи

За словами продюсер Ігоря Тарнопольського, індімузиканти, які не могли зібрати майданчики, займаючись цим за покликанням, тільки зміцніють.

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– Може відбутися з’єднання їх дійсності із загально-соціальними проблемами. Згадайте, яка була сила впливу на соціум у Цоя або Гребінщикова, коли вони працювали кочегарами в пітерських котельнях. З успішною нішовою музикою все буде так само, як і з усією економікою, “залежить від середньої температури у палаті”: трохи реклами, стрімінга і монетизації, невеликі концерти, і протягнуть до нової фази зростання, – зазначає Тарнопольський.

Він додав, що з великими проектами справи трохи інакші, адже за ними стоять продюсери, команди, вони посилені фінансовими і медіа ресурсами. Їх неминуче чекає низка метаморфоз.

– Обмін ключовими фахівцями, через звільнення, зниження зарплат. Зміна стратегій і вибір ключових напрямків для розвитку. Загалом стратегія розвитку – це насамперед бачення і розуміння ситуації плюс кількість та якість виконаної роботи. Так чи інакше, буде відбуватися невеликий переділ ринку. В українських масштабах не думаю, що це призведе до кардинальних змін, які будуть помітні, – розповідає продюсер.

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна заявила, що будь-яка криза – це випробування, а коронавірус це поєднання ще й з економічною скрутою, яка буде лише погіршуватися.

– Це випробування величезне для діячів культури. У нашій країні культура це останнє на що звертають увагу. Бо існують нагальніші питання, які вимагають вирішення, зокрема медицина. Такий собі мінімум, який потрібен для виживання, – зазначила співачка.

Вона додала, що люди будуть продовжувати ходити на концерти, бо їм потрібно якось організовувати своє дозвілля, але це буде дуже вибірково.

– Люди ходитимуть лише на тих виконавців, які їм насправді дуже подобаються, на які вони дійсно хочуть витрачати гроші, які можуть влаштувати їм шоу. Якщо, умовно, раніше люди могли піти на 3-4 концерти на рік, то зараз на один, але на найкращий. Тому на своїх позиціях залишаться лише найсильніші артисти, митці різних жанрів лише найсильніші та найдостойніші, – підкреслила Саніна.

Гендиректор Євген Мушкін також переконаний, що після кризи не у всіх артистів будуть ресурси, аби продовжити свою кар’єру.

– Я вважаю, що після завершення карантину на нас чекає жорстка конкуренція між учасниками подієвого ринку. У результаті галузь втратить від 20 до 40% гравців. Це негативний бік історії. Позитивний – такі потрясіння завжди ведуть до народження чогось нового. Думаю, за два роки ми побачимо нові проекти в шоу-бізнесі зокрема, – зазначив Мушкін.

Український шоу-бізнес на карантині

Український шоу-бізнес одразу відчув на собі карантинні обмеження, адже однією з перших вимог влади була заборона на масові заходи, зокрема концерти, фестивалі тощо. А це левова частка роботи для артистів, тому і заробітки різко впали. Варто зазначити, що на сцені ми бачимо артиста чи гурт, але за їх спинами стоять цілі команди професіоналів.

Як карантин змінив творчу індустрію та чому, як раніше, вже не буде – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Євгенія Шапоренко