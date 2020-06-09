Atlas Weekend 2021: організатори назвали першого хедлайнера

Організатори Atlas Weekend 2021 анонсували першого хедлайнера фестивалю – гурт Twenty One Pilots.

Про це йдеться на офіційному сайті заходу.

Інші хедлайнери Atlas Weekend 2021 стануть відомі пізніше.

Читайте: Atlas Weekend перенесли на 2021 рік через коронавірус

Хто такі Twenty One Pilots

Twenty One Pilots – американський дует, до якого входять Тайлер Джозеф і Джош Дан. З 2009 року гурт записав 5 студійних альбомів. Однією із найвідоміших робіт дуету став трек Stressed Out (2015).

Стиль музики гурту – незвичне поєднання електронних клавіш, барабанів, інколи укулеле та бас-гітари. Самі виконавці описують свій жанр як інді-поп або альтернативний хіп-хоп, часто із нотками реггі.

У рамках Atlas Weekend 2021 Twenty One Pilots з’являться на сцені у п’ятницю, 9 липня.

Коронавірус змінює плани

Довгоочікуваний Atlas Weekend 2020 мав пройти 7-12 липня у Києві на ВДНГ. До початку пандемії коронавірусу організатори вже оголосили чотирьох хедлайнерів.

Окрім дуету Twenty One Pilots, до України мали приїхати Placebo, ASAP Rocky та ALT-J.

Коли стало зрозуміло, що Covid-19 – це надовго, організатори ухвалили рішення перенести фестиваль на 2021 рік. Фестиваль Atlas Weekend-2021 заплановано на 6-11 липня.

Джерело: Atlas Weekend

Фото: twentyonepilots