Atlas Weekend 2021: організатори назвали першого хедлайнера

Організатори Atlas Weekend 2021 анонсували першого хедлайнера фестивалю – гурт Twenty One Pilots.
Про це йдеться на офіційному сайті заходу.
Інші хедлайнери Atlas Weekend 2021 стануть відомі пізніше.
Читайте: Atlas Weekend перенесли на 2021 рік через коронавірус
Хто такі Twenty One Pilots
Twenty One Pilots – американський дует, до якого входять Тайлер Джозеф і Джош Дан. З 2009 року гурт записав 5 студійних альбомів. Однією із найвідоміших робіт дуету став трек Stressed Out (2015).
Стиль музики гурту – незвичне поєднання електронних клавіш, барабанів, інколи укулеле та бас-гітари. Самі виконавці описують свій жанр як інді-поп або альтернативний хіп-хоп, часто із нотками реггі.
У рамках Atlas Weekend 2021 Twenty One Pilots з’являться на сцені у п’ятницю, 9 липня.
Коронавірус змінює плани
Довгоочікуваний Atlas Weekend 2020 мав пройти 7-12 липня у Києві на ВДНГ. До початку пандемії коронавірусу організатори вже оголосили чотирьох хедлайнерів.
Окрім дуету Twenty One Pilots, до України мали приїхати Placebo, ASAP Rocky та ALT-J.
Коли стало зрозуміло, що Covid-19 – це надовго, організатори ухвалили рішення перенести фестиваль на 2021 рік. Фестиваль Atlas Weekend-2021 заплановано на 6-11 липня.
Джерело: Atlas Weekend
Фото: twentyonepilots