Холостяк 10 сезону проекту Макс Михайлюк зізнався, що у нього був секс в літаку, але тільки коли він був пасажиром.

Також він додав, що до сексу на першому побаченні він ставиться нормально, і він у нього був. За його словами, в більшому випадку дівчата впевнені, що секс на першому побаченні не призведе до серйозних стосунків.

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– Такий стереотип є, і я не знаю чому. Мені здається, якщо люди один одному сподобалися, і це сталося, наступного дня вони менше один одному подобатися не стануть. Якщо вони сподобалися і це станеться завтра, ситуація теж не зміниться. А якщо вони один одному не подобаються, тоді і особливого бажання не буде взагалі, щоб секс був, – сказав Макс Михайлюк.

У фіналі 10 сезону проекту Холостяк Макс Михайлюк вибрав Дашу Ульянову, проте після закінчення шоу пара роз’їхалася.

Весь цей час вони листувалися, а коли пара таки зустрілася, Макс зізнався, що під час проекту мав інтимний зв’язок з однією з учасниць.