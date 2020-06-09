Відомий американський телеведучий каналу CNN Кріс Куомо потрапив на відео дуржини в Instagram оголеним.

Його дружина Христина поділилася з підписниками відео, на якому займається йогою.

Однак на тлі глядачі побачили її чоловіка, популярного телеведучого, який проходив повз за вікном повністю оголений.

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На зображеннях видно спортивного чоловіка ззаду, його оголене тіло частково перекрито колоною.

Незважаючи на те, що відео відразу ж пара видалила, скріншоти миттєво розлетілися в інтернеті. У Христини понад 123 тис. підписників в Instagram.

Ведучий Кріс Куомо і його дружина ніяк не коментують цей інцидент.











Оголений телеведучий випадково з’явився на відео дружини в Instagram / 3 фотографии

У квітні 2020 американський телеведучий Кріс Куомо перехворів на коронавірус. Однак в травні він сказав, що відчуває себе ще не остаточно одужавшим.

На березі рожевого озера в Криму роздяглася і опублікувала фото також і 41-річна Любов Толкаліна. Тоді на актрису обрушився шквал критики від підписників її аккаунта в Intagram. Фото було викладено 22 січня, але пристрасті в соцмережі не вщухають досі.