Відомий американський телеведучий каналу CNN Кріс Куомо потрапив на відео дуржини в Instagram оголеним.
Його дружина Христина поділилася з підписниками відео, на якому займається йогою.
Однак на тлі глядачі побачили її чоловіка, популярного телеведучого, який проходив повз за вікном повністю оголений.
Читайте: Пікантний конфуз: дівчина випадково виклала голе селфі в Instagram (18+)
На зображеннях видно спортивного чоловіка ззаду, його оголене тіло частково перекрито колоною.
Незважаючи на те, що відео відразу ж пара видалила, скріншоти миттєво розлетілися в інтернеті. У Христини понад 123 тис. підписників в Instagram.
Ведучий Кріс Куомо і його дружина ніяк не коментують цей інцидент.
У квітні 2020 американський телеведучий Кріс Куомо перехворів на коронавірус. Однак в травні він сказав, що відчуває себе ще не остаточно одужавшим.
На березі рожевого озера в Криму роздяглася і опублікувала фото також і 41-річна Любов Толкаліна. Тоді на актрису обрушився шквал критики від підписників її аккаунта в Intagram. Фото було викладено 22 січня, але пристрасті в соцмережі не вщухають досі.