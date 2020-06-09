Холостяк Макс Михайлюк розповів, що негативно ставитися до пластичної хірургії, коли під ніж лягають красиві від природи дівчата.

– Я чомусь Христину згадав. Питання до пластичних хірургів, які беруться за таких красивих від природи дівчат. Вона молода, їй 23 роки. Хірургам, які беруться за таких дівчат потрібно руки відривати. Я не розумію, що в ній потрібно міняти. Молода, красива дівчина, – зазначив Макс Михайлюк.

За його словами, в таких ситуаціях спочатку варто розібратися чи немає у людини психологічних складнощів.

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– Можливо у неї поганий моральний стан, якщо вона бачить у собі щось не те. Спочатку варто розібратися з цим, а потім лягати під ніж, – розповідає Холостяк.

Він упевнений, що якби хірурги ставилися до цього питання серйозніше, то було б менше операцій, зокрема невдалих.

Він також додав, що раніше теж мав певний комплекс через зріст.

– Мені подобалися високі дівчата і я хотів вирости. Тому я постійно займався на турніках, – розповів Михайлюк.

Даша Ульянова про пластику

Переможниця 10 сезону шоу Холостяк Даша Ульянова в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла, що вона лише збільшила губи. Проте дівчина підтримує дівчат, які хочуть щось у собі змінити за допомогою пластичної хірургії.

Також Даша Ульянова розповіла про зраду Макса Михайлюка, шанувальників та кар’єру на телебачення – в матеріалі Фактів ICTV.