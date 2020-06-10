Гурт Gorillaz представив трек Friday 13th, який був записаний у співпраці з лондонським репером Octavian.

Крім цього вони відразу і виклали кліп на пісню.

Режисером ролика виступив Джеймі Хьюлетт – один із засновників Gorillaz і творець мультиплікаційних образів учасників колективу.

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Судячи з коментарів під кліпом, шанувальники дуже чекали новий трек від улюбленого гурту.

Шоу Song Machine

Трек став четвертим епізодом YouTube-шоу Song Machine, запущеного в січні.

Song Machine – це серія синглів і музичних кліпів, випущених в 2020 році британської віртуальної групою Gorilla.

Перший епізод вийшов 30 січня 2020 року, а всього їх буде 13 протягом року.