Співак Віктор Павлік одружився на своїй нареченій Катерині Реп’яховій 29 травня, але оголосили закохані про це тільки 10 червня.

– 29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось уже 12 днів, – повідомила Реп’яхова в Instagram. У відповідь на пост посипалися привітання від шанувальників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Репяхова Катя (@repyahovakate) 10 Июн 2020 в 9:02 PDT

Молода обраниця Павліка пояснила, що закохані хотіли провести цей день удвох у спокійній атмосфері.

– Не було жодного офіціозу, не було людей. У Віктора вже є в РАГСі зв’язки після розлучення, – пожартувала Реп’яхова, розповідаючи про процедуру реєстрації шлюбу в одному з інтерв’ю на YouTube.

Перенесене весілля

Весілля Павліка з Реп’яховою перенесли з 10 червня на серпень через пандемію коронавірусу.

На церемонію у Дніпрі подружжя планує запросити від 50 до 80 гостей. Водночас колег за шоу-бізнесом на весіллі не буде, бо “потрібно тоді кликати усіх”, зізнався Павлік.

Читайте: Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися – перші фото

Історія кохання

Минулого року Віктор Павлік розлучився зі своєю дружиною Ларисою та зробив пропозицію на 29 років молодшій за себе Реп’яховій, яка є концертним директором зірки.

Закохані зізналися, що до заручин мали стосунки майже чотири роки, але приховували їх.