Співак Віктор Павлік одружився на своїй нареченій Катерині Реп’яховій 29 травня, але оголосили закохані про це тільки 10 червня.
– 29 травня ми стали чоловіком і дружиною. Ось уже 12 днів, – повідомила Реп’яхова в Instagram. У відповідь на пост посипалися привітання від шанувальників.
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Молода обраниця Павліка пояснила, що закохані хотіли провести цей день удвох у спокійній атмосфері.
– Не було жодного офіціозу, не було людей. У Віктора вже є в РАГСі зв’язки після розлучення, – пожартувала Реп’яхова, розповідаючи про процедуру реєстрації шлюбу в одному з інтерв’ю на YouTube.
Перенесене весілля
Весілля Павліка з Реп’яховою перенесли з 10 червня на серпень через пандемію коронавірусу.
На церемонію у Дніпрі подружжя планує запросити від 50 до 80 гостей. Водночас колег за шоу-бізнесом на весіллі не буде, бо “потрібно тоді кликати усіх”, зізнався Павлік.
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Історія кохання
Минулого року Віктор Павлік розлучився зі своєю дружиною Ларисою та зробив пропозицію на 29 років молодшій за себе Реп’яховій, яка є концертним директором зірки.
Закохані зізналися, що до заручин мали стосунки майже чотири роки, але приховували їх.