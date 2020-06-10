Письменник-сатирик Анатолій Трушкін помер від важкої форми Covid-19. Йому було 78 років.

Трушкіна госпіталізували близько місяця тому з діагнозом коронавірус.

Сатирик провів у реанімації три тижні. Хвороба проходила у важкій формі, і письменник був підключений до ШВЛ. 9 червня його стан погіршився.

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У письменника залишилися дружина і дочка.

Хто такий Анатолій Трушкін

Анатолій Трушкін є автором 10 книг. Також він написав сценарії для трьох серіалів. Його гумористичні оповідання були основою для декількох серій популярного серіалу Єралаш.

Трушкін писав гумористичні оповідання, з якими виступали найпопулярніші артисти жанру. Зокрема, Роман Карцев, Михайло Євдокимов, Юхим Шифрін, Клара Новікова, Володимир Винокур і Ян Арлазоров.

Джерело: Комсомольська правда