Письменник-сатирик Анатолій Трушкін помер від важкої форми Covid-19. Йому було 78 років.
Трушкіна госпіталізували близько місяця тому з діагнозом коронавірус.
Сатирик провів у реанімації три тижні. Хвороба проходила у важкій формі, і письменник був підключений до ШВЛ. 9 червня його стан погіршився.
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У письменника залишилися дружина і дочка.
Хто такий Анатолій Трушкін
Анатолій Трушкін є автором 10 книг. Також він написав сценарії для трьох серіалів. Його гумористичні оповідання були основою для декількох серій популярного серіалу Єралаш.
Трушкін писав гумористичні оповідання, з якими виступали найпопулярніші артисти жанру. Зокрема, Роман Карцев, Михайло Євдокимов, Юхим Шифрін, Клара Новікова, Володимир Винокур і Ян Арлазоров.
Джерело: Комсомольська правда