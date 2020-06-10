Американська актриса Хайден Панеттьєрі показала спільну з українським боксером Володимиром Кличком доньку Кайю Євдокію.

На своїй сторінці Instagram акторка опублікувала фото, на якому маленька Кайя розмальовую гіпсовий зліпок, який Хайден зробила під час вагітності.

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Вона розповіла, що донька давно просила його розмалювати, проте Панеттьєрі не наважувалась це дозволити, оскільки цей зліпок дуже важливий та цінний для неї.

Після довгих вмовлять американська акторка дозволила доньці зробити малюнок. Маленька Кайя разом зі своїм батьком Володимиром Кличком розмалювали гіпсовий зліпок вагітного живота Хейден трояндами.

Також вона додала, що донька знає російську мову, а батько вчить її говорити українською.

У грудні 2014 року у Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі народилась донька, яку назвали Кайя Євдокія.

Вперше фото дівчинки з’явилось через кілька тижнів після народження.

Після 9 років стосунків пара у 2018 році розлучилась. Спільна донька з того ж року проживає з батьком через складні взаємовідносини Хайден з новим бойфрендом Браяном Хікерсоном, якого звинувачують у побитті американської актриси.