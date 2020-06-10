Популярну українську багатосерійну драму Кріпосна вперше придбав іспанський телеканал Divinity. Перм’єра відбудеться влітку. Раніше на іспанському каналі E-Energy відбувся показ детективного серіалу Нюхач.

Прем’єра першого сезону Кріпосної відбулася навесні 2019 року в Україні на каналі СТБ. Два сезони серіалу установили відразу декілька рекордів за часткою, ставши найкращим серіалом серед українських телеканалів за останні 6 років.

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Серіал Кріпосна також побачать в Грузії, Болгарії, Чехії, Японії, Канаді, Росії, Польщі, Казахстані, Угорщині, Білорусі, Естонії, в країнах колишньої Югославії, Словаччині, Латинській Америці, Македонії, Хорватії, Молдові та Канаді.

– Ми дуже раді, що багатосерійна українська костюмована драма захоплює глядачів у всьому світі, адже це досить складний жанр. Приємно доводити, що популярністю тішаться вітчизняні проєкти самих різних форматів. Сподіваємося, що іспанські глядачі також високо оцінять Кріпосну і стежитимуть за складною долею головної героїні так само пильно, як глядачі України чи Польщі, – коментує Євген Драчов, менеджер з міжнародних продажів FILM.UA Distribution.

Крім того, Кріпосну розміщено на найпопулярнішому VOD-сервісі Amazon Prime, де його можуть подивитися глядачі з території Північної Америки.

Сотні чоловіків готові брати участі у проекті Холостячка з акторкою театру та кіно, зіркою серіалу Кріпосна Ксенією Мішиною, запуск якого анонсував телеканал СТБ.