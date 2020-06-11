Х’ю Лорі 11 червня 2020 року святкує свій 61 день народження.

Британський актор отримав свою всесвітню популярність завдяки ролі ексцентричного лікаря в серіалі Доктор Хаус.

Однак він славиться не лише роботою у цьому проекті. Факти ICTV зібрали топ-5 найкращих серіалів, в яких зіграв Х’ю Лорі.

Чорна гадюка

Історичний комедійний серіал, сюжет якого будується на пригодах кількох героїв у різні епохи.

Наприклад, в серії Картопля розповідається про епоху великих географічних відкриттів і натякається на те, що Австралію першим відкрив Блекеддер, а серія Дзвіночки пародіює Дванадцяту ніч Шекспіра.

Дживс і Вустер

Британський комедійний телесеріал знятий за мотивами романів Пелама Вудгауса. У картині розповідається про молодого англійського аристократа Бертрамома Вустера і його камердинера Реджинальда Дживса.

Дії в розгортаються в Нью-Йорку в 1920-х роках. Берті і його друзі часто потрапляють у всілякі кумедні перипетії, і тільки спритний та ерудований камердинер Дживс допомагає їм виплутатися.

Трохи за 40

У серіалі розповідається про Пола Сліппері – досить нервозного лікаря, який успішніший на роботі, ніж у себе вдома.

Його дружина Естель після багатьох років домашнього господарства повертається на роботу. У центрі цієї сімейної комедії – секс: у Пола його немає, він боїться, що у його дружини він є, а вже у трьох їх синів його достатньо.

Доктор Хаус

Телесеріал розповідає про видатного лікаря-діагноста Грегорі Хауса. Ця картина не вимагає детального представлення.

До слова, Доктор Хаус потрапив у Книгу рекордів Гіннесса, як серіал, який у світі переглядали найбільше.

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Нічний адміністратор

Британо-американський серіал розповідає про нічного адміністратора готелю, якого завербували агенти спецслужб для проникнення в міжнародну мережу торговця зброєю.

Що відомо про Х’ю Лорі

Х’ю Лорі – актор британського походження, комік, музикант та письменник. Акторську кар’єру розпочав у театрі Вогні рампи Кембриджу.

Окрім цього Лорі побудував успішну кар’єру коміка на британському телебаченні.

У 2004 року актор почав грати у серіалі Доктор Хаус, за роль в якому отримав дві нагороди Золотий глобус і був номінований на Еммі.

У Голлівуді Х’ю Лорі відомий завдяки фільмам 101 далматинець Стюарт Літл 1-3.