Х’ю Лорі 11 червня 2020 року святкує свій 61 день народження.
Британський актор отримав свою всесвітню популярність завдяки ролі ексцентричного лікаря в серіалі Доктор Хаус.
Однак він славиться не лише роботою у цьому проекті. Факти ICTV зібрали топ-5 найкращих серіалів, в яких зіграв Х’ю Лорі.
Чорна гадюка
Історичний комедійний серіал, сюжет якого будується на пригодах кількох героїв у різні епохи.
Наприклад, в серії Картопля розповідається про епоху великих географічних відкриттів і натякається на те, що Австралію першим відкрив Блекеддер, а серія Дзвіночки пародіює Дванадцяту ніч Шекспіра.
Дживс і Вустер
Британський комедійний телесеріал знятий за мотивами романів Пелама Вудгауса. У картині розповідається про молодого англійського аристократа Бертрамома Вустера і його камердинера Реджинальда Дживса.
Дії в розгортаються в Нью-Йорку в 1920-х роках. Берті і його друзі часто потрапляють у всілякі кумедні перипетії, і тільки спритний та ерудований камердинер Дживс допомагає їм виплутатися.
Трохи за 40
У серіалі розповідається про Пола Сліппері – досить нервозного лікаря, який успішніший на роботі, ніж у себе вдома.
Його дружина Естель після багатьох років домашнього господарства повертається на роботу. У центрі цієї сімейної комедії – секс: у Пола його немає, він боїться, що у його дружини він є, а вже у трьох їх синів його достатньо.
Доктор Хаус
Телесеріал розповідає про видатного лікаря-діагноста Грегорі Хауса. Ця картина не вимагає детального представлення.
До слова, Доктор Хаус потрапив у Книгу рекордів Гіннесса, як серіал, який у світі переглядали найбільше.
Читайте: Історія Девіда Коперфілда – трейлер фільму з Девом Пателем
Нічний адміністратор
Британо-американський серіал розповідає про нічного адміністратора готелю, якого завербували агенти спецслужб для проникнення в міжнародну мережу торговця зброєю.
Що відомо про Х’ю Лорі
Х’ю Лорі – актор британського походження, комік, музикант та письменник. Акторську кар’єру розпочав у театрі Вогні рампи Кембриджу.
Окрім цього Лорі побудував успішну кар’єру коміка на британському телебаченні.
У 2004 року актор почав грати у серіалі Доктор Хаус, за роль в якому отримав дві нагороди Золотий глобус і був номінований на Еммі.
У Голлівуді Х’ю Лорі відомий завдяки фільмам 101 далматинець Стюарт Літл 1-3.