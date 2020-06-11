PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

ВЕЧЕРиНОЧКА: Monatik і Віра Брежнєва презентували новий кліп

Українські артисти Monatik і Віра Брежнєва зняли кліп на спільну пісню ВЕЧЕРиНОЧКА.

Режисером кліпу традиційно виступила Tanu Muiño.

– Яким би це літо не було. Ми віримо, що побачимося, обіймемося здорові, і все, що раптом пішло не так, налагодиться, якнайшвидше. Ми обов’язково станцюємо, як вміємо, – зазначив співак.

Читайте: Gorillaz і репер Octavian випустили трек Friday 13th

Також Monatik закликав влаштовувати домашні вечірки з коханими людьми.

– Віро, я дуже радий знову створювати з тобою гарний настрій, прекрасні емоції та танці! – додав артист.

До слова, це не перший досвід співпраці для цих артистів. Так, у 2017 році вони на премії M1 Music Awards виконали мікс пісень Кружит и Любовь спасет мир.

MARUV – I Want You

До слова, співачка MARUV (Анна Корсун) також випустила нову англомовну композицію I Want You.

Композицію MARUV створила разом з колегою Boosin. Раніше вони спільно випустили пісню, яка підкорила шанувальників, Drunk Groove. Музикант написав музику для нового треку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка