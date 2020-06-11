Українські артисти Monatik і Віра Брежнєва зняли кліп на спільну пісню ВЕЧЕРиНОЧКА.

Режисером кліпу традиційно виступила Tanu Muiño.

– Яким би це літо не було. Ми віримо, що побачимося, обіймемося здорові, і все, що раптом пішло не так, налагодиться, якнайшвидше. Ми обов’язково станцюємо, як вміємо, – зазначив співак.

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Також Monatik закликав влаштовувати домашні вечірки з коханими людьми.

– Віро, я дуже радий знову створювати з тобою гарний настрій, прекрасні емоції та танці! – додав артист.

До слова, це не перший досвід співпраці для цих артистів. Так, у 2017 році вони на премії M1 Music Awards виконали мікс пісень Кружит и Любовь спасет мир.

MARUV – I Want You

До слова, співачка MARUV (Анна Корсун) також випустила нову англомовну композицію I Want You.

Композицію MARUV створила разом з колегою Boosin. Раніше вони спільно випустили пісню, яка підкорила шанувальників, Drunk Groove. Музикант написав музику для нового треку.