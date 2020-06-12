24-річна співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) випустила новий запальний кліпі CHEWING.

У відео, знятому у своїй квартирі, співачка використала елементи популярного у мережі Mukbang – гучного поїдання фастфуду на камеру.

Яна поділилася, що за час карантину її життя майже не змінилося: раніше вона теж багато часу проводила вдома та у соцмережах.

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– Трошки трепу, трошки хіп-хопу, попу! Відпусти свою кукушечку на волю і танцюй!

Сингл CHEWING доступний на усіх популярних музичних майданчиках. Всього за декілька годин після прем’єри кліп зібрав 25 тис. переглядів.

Не так давно Jerry Heil ділилася іншими деталями свого життя: окрім того, що вона – інтроверт, дівчина також заявила, що регулярно відвідує психолога.

В одному із останніх інтерв’ю Яна розповіла про проблеми в особистому житті та зізналась, що у свої 24 роки у неї ще не було сексу.

А три головні речі, які роблять її щасливою, це природа, їжа та творчість.