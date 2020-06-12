Популярна українська співачка Джамала опублікувала в Instagram ніжні знімки з ванної.

На фото артистка позує у чорному прозорому мереживному боді.

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У коментарях прихильники співачки одразу почали писати компліменти: Як гарно. Ви просто неймовірна; Міс ніжність; Наша богиня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⠀ Ph. @pershyipodyh Make Up @mpiroyan85 Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 11 Июн 2020 в 10:41 PDT

До слова, під час другої вагітності співачка активно ділиться з шанувальниками фото. Нещодавно вона опублікувала цілу добірку сімейних фото.

36-річна зірка в яскравому легкому платті разом зі своєю сім’єю – чоловіком Сеїт-Бекіром і маленьким сином Еміром-Рахманом.

Автором зйомки став фотограф Роман Первак.

У вересні 2016 року Джамала розповіла про свого коханого Сеїт-Бекіра, а вже 26 квітня 2017-го вони одружилися. 27 березня 2018 року Джамала народила свого первістка – сина Еміра-Рахмана. У 2020 році вона заявила, що вагітна другою дитиною.