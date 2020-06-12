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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Євробачення: Історія вогненної саги – трейлер комедії від Netflix

Компанія Netflix презентувала перший трейлер музичної комедії про пісенний конкурс Євробачення під назвою Історія вогненної саги (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).

У головних ролях знялись Вілл Феррелл та Рейчел МакАдамс.

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Окрім них, у фільмі про Євробачення грають ролі Пірс Броснан, Демі Ловато, Ден Стівенс. Режисером музичної комедії виступив Девід Добкін.

Сама картина Історія вогненної саги (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) про співака та співачку з Ісландії, які представлятимуть країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення.

Netflix анонсував прем’єру музичної комедії на 26 червня 2020 року.

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На початку червня ВВС представив трейлер нового серіалу Отруєння в Солсбері (The Salisbury Poisonings). Стрічка присвячена реакції місцевих жителів на отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля у 2018 році.

З 14 до 16 червня покажуть три серії серіалу на ВВС One.

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