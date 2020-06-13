Російський актор Михайло Єфремов, який днями спровокував смертельну ДТП у Москві, попросив вибачення у родини загиблого Сергія Захарова.

Відео артист опублікував на YouTube-каналі Гражданин поэт. Ролик розпочався зі слів Я не знаю, як далі жити.

Також Єфремов запропонував свою фінансову допомогу близьким загиблого, але сказав, що зрозуміє, якщо йому відмовлять.

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День, коли сталася аварія, актор назвав проклятим та додав, що жоден із членів його родини цього не зможуть пробачити.

– Мені нема пробачення ні від дружини, ні від дітей, ні від будь-кого, хто мені вірив. Знаю, багато хто подумає, що мене як артиста будуть “відмазувати” – ні, не будуть, жодних зв’язків чи знайомств я не використаю. Всі все бачили. Немає більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх. Вибачте. Більше сказати нічого.

На задньому плані чутно, як плаче оператор (очевидно, це хтось із близьких Єфремова).

Про смертельну аварію за участю актора Михайла Єфремова стало відомо 8 червня.

На Смоленській площі у Москві Jeep Cherokee артиста влетів у Ладу: водій автівки від отриманих травм помер у лікарні.

Це вже не вперше коли Єфремов перебільшував швидкість, однак цього разу, судячи із відео, що знімали очевидці, актор був напідпитку.

Наразі суд призначив актору домашній арешт строком на 2 місяці. Якщо провина Єфремова буде доведена, йому загрожує 12 років в’язниці.