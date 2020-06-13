PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Поясни мої сни: ONUKA вперше показала новонародженого сина

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко опублікувала в мережі фото новонародженого сина Сашка.

Співачка народила первістка місяць тому від свого чоловіка, композитора і лідера проекту The Maneken Євгенія Філатова.

Пара назвала первістка Олександром.

Читайте: Вагітна Джамала показала ніжні фото у прозорому мереживному боді у ванній

У Instagram ONUKA опублікувала миле фото сина. На знімку дитина лежить в шапочці, а щаслива мама тримає у своїх долонях маленькі ніжки.

Ой світ ясний,
Поясни мої сни.
В темному місці вони
Заквітають вночі, – написала ONUKA.

ONUKA опублікувала фото сина Олександра

Популярна українська виконавиця ONUKA (справжнє ім’я – Наталія Жижченко) 14 травня поділилася звісткою про народження першої дитини. Сина назвали Олександр.

Стосунки Нати та Євгена почалися у 2008 року із професійного спілкування – кількох спільних виступів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка