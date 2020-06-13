ONUKA опублікувала фото сина Олександра

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко опублікувала в мережі фото новонародженого сина Сашка.
Співачка народила первістка місяць тому від свого чоловіка, композитора і лідера проекту The Maneken Євгенія Філатова.
Пара назвала первістка Олександром.
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У Instagram ONUKA опублікувала миле фото сина. На знімку дитина лежить в шапочці, а щаслива мама тримає у своїх долонях маленькі ніжки.
Ой світ ясний,
Поясни мої сни.
В темному місці вони
Заквітають вночі, – написала ONUKA.
Популярна українська виконавиця ONUKA (справжнє ім’я – Наталія Жижченко) 14 травня поділилася звісткою про народження першої дитини. Сина назвали Олександр.
Стосунки Нати та Євгена почалися у 2008 року із професійного спілкування – кількох спільних виступів.