ONUKA опублікувала фото сина Олександра

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко опублікувала в мережі фото новонародженого сина Сашка.

Співачка народила первістка місяць тому від свого чоловіка, композитора і лідера проекту The Maneken Євгенія Філатова.

Пара назвала первістка Олександром.

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У Instagram ONUKA опублікувала миле фото сина. На знімку дитина лежить в шапочці, а щаслива мама тримає у своїх долонях маленькі ніжки.

Ой світ ясний,

Поясни мої сни.

В темному місці вони

Заквітають вночі, – написала ONUKA.

Популярна українська виконавиця ONUKA (справжнє ім’я – Наталія Жижченко) 14 травня поділилася звісткою про народження першої дитини. Сина назвали Олександр.

Стосунки Нати та Євгена почалися у 2008 року із професійного спілкування – кількох спільних виступів.