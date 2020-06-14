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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

У мене немає такого пунктика: Брежнєва розповіла, чому відмовилась від розкішного весілля

Співачка Віра Брежнєва відверто розповіла про своє весілля з композитором і продюсером Костянтином Меладзе.

Вона зазначила, що святкування в ресторані було тихим і скромним, бо саме так їй і хотілося.

– У мене немає такого пунктика, що треба зробити пишне весілля. Моє весілля було саме таким, яким я хотіла. Ми багато працюємо на весіллях, тому цього вистачає, щоб відчути цей розмах. А потім думаєш: Може собі? Та ні! Але я хочу потрапити на весілля як гість, – зізналась співачка в інтерв’ю Катерині Осадчій.

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Також Віра Брежнєва розповіла, що після одруження чоловік не став менш вимогливим і не соромиться критикувати співачку.

За її словами, Костянтин Меладзе інколи може навіть довести до сліз, якщо вона робить щось не так або не достатньо душі вкладає у пісню.

Віра Брежнеєва і Костянтин Меладзе одружилися у 2015 році в Італії. Молодята організували скромну церемонію в Форте-дей-Мармі, на якій були присутні лише близькі.

Співачка має двох доньок від першого шлюбу. У Костянтина Меладзе також є троє дітей від першої дружини Яни.

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