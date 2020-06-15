Уругвайська актриса та співачка Наталія Орейро вирішила оформити російське громадянство і вже подала документи. Зірка культового телесеріалу Дикий ангел регулярно виступає з концертами в Росії.

За її словами, пропозиція оформити громадянство надійшла з посольства РФ в Аргентині.

– Я так багато подорожую і маю стільки зв’язків з Росією, що мене запитали, чи хотіла б я Оформити це офіційно. Я сказала, що для мене це була б честь, — сказала вона.

Орейро повідомила, що вона заповнила необхідні папери і її запит тепер знаходиться на розгляді.

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Актриса сказала, що ідея отримати громадянство почалася з шоу Вечірній Ургант. Ведучий тоді зазначив, що Орейро є “найбільшою росіянкою серед іноземок”.

– Я сказала, що Путіну слід було б дати мені громадянство. Я сказала це жартома, а не як прохання, щоб це сталося, але звичайно, мені дуже хотілося б отримати російське громадянство, — сказала вона.

Також вона розповіла, що шанувальники з Росії постійно дарують їй паспорти їхньої країни. Орейро сказала, що у неї налічується близько 15 несправжніх російських паспортів.

Як відомо, Росія неодноразово надавала своє громадянство відомим людям. Зокрема, акторам Стівену Сігалу і Жерару Депардьє. Останньому пропонували житло в багатьох російських містах, але відмовився і віддав перевагу Росії невелике містечко в Бельгії.

У травні в Росії заявили, що готові надати громадянство українським боксерам Василю Ломаченку та Олександру Усику.