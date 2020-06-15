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Оскар 2021 офіційно перенесли на квітень

Оскар у 2021 році пройде 25 квітня. Це вперше майже за 100-річну історію церемонії дату проведення перенесли на кілька місяців. Зазвичай, премія проходить у лютому.

Спочатку церемонія нагородження повинна була пройти 28 лютого, проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи у світ кіно.

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Номінантів премії оголосять 15 березня.

– Академія кінематографічних мистецтв і наук та телевізійна мережа ABC оголосили, що 93-я церемонія вручення премії Оскар буде перенесена на неділю, 25 квітня 2021 року. Рішення ухвалено через глобальну пандемі, яку викликав коронавірус, – заявили організатори премії.

Оскар 2021

Чому перенесли Оскар та нові правила відбору фільмів

Премію Оскар 2021 перенесли через пандемію коронавірусу у світі. Кіновиробництво зупинилося через карантин, тому більшість фільмів не встигнуть випустити у зазначені раніше строки. Ба більше, навіть, ті, що вже були змонтовані не змогли вийти у широкий прокат. Через це організатори премії змінили правила відбору для конкурсних стрічок.

Так, тепер можуть номінуватися фільми, які планувалися до прокату, але потім вийшли тільки на стрімінгах і сервісах для відео.

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