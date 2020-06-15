У Москві суд не розлучив репера Джигана з дружиною і матір’ю його чотирьох дітей Оксаною Самойловою.

На засідання подружжя не прийшли. Через відмову Самойлової від позову і примирення сторін провадження у справі припинили. Адвокат дівчини відмовився давати будь-які коментарі.

Водночас Оксана регулярно радує шанувальників спільними фотографіями з дітьми. Але на відміну від чоловіка, вона не публікує їх спільні фотографії з чоловіком. Він став частіше ділитися сімейними фотографіями.

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Пара останнім часом виходить на люди разом, і дає шанувальникам надію, що репер Джиган зміг знайти спосіб помиритися з дружиною. Вони прийшли разом на запис однієї з російських програм, однак Самойлова сиділа за столиком для гостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun) 1 Июн 2020 в 4:26 PDT



Ініціатива розлучитися була від Оксани. Вона заявила в Instagram, що репер постійно їй зраджував, тому подає на розлучення. Після довгого мовчання репер присвятив свою нову пісню Оксані Самойловій та їхній спільній донці Майї.

Артист регулярно знімав прямі ефіри в Instagram і на очах передплатників лаявся матом і просив п’ятирічну дочку Лею принести йому пива.

Джерело: Mash

Фото: iamgeegun