Українська співачка Аlyona Аlyona зізналася, що важить 127,4 кг і збирається схуднути на 29 кг.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

– Я хочу кинути собі виклик та спробували схуднути за рік на 29 кг. Для того, щоб наступного дня народження бути меншою, ніж сьогодні. Хочеться якоїсь авантюри в житті, кидати собі виклики та досягати нових вершин, – зазначила співачка.

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Також Аlyona Аlyona додала, що зовсім стрункою ставати вона не хоче.

За її словами, вона показуватиме свої методи схуднення, правила харчування та тренування. Також розповідатиме, як схуднення впливатиме на емоційний стан.

Число 29 українська співачка обрала через те, що саме стільки років їй виповнилося 14 червня.

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Восени співачка випустила саундтрек під назвою GO! до спортивної драми Пульс.

Слова до пісні написала Alyona Alyona, автор музики – Вадим Алхутов. У кліпі на пісню використовувались кадри з фільму, а вийшов він на офіційному Youtube-каналі FILM.UA Group.

Спортивна драма Пульс розповідає про життя української чемпіонки-легкоатлетки Оксани Ботурчук.