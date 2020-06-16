Півфінали пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбудуться 18 та 20 травня. Фінал запланований на 22 травня.

Відомо, що сцену в концертному залі Ahoy Arena в Роттердамі не змінюватимуть. За словами виконавчого продюсера події Сітце Баккера, у самому проведенні конкурсу багато залежить від того, що можна буде зробити в запланований час.

Читайте: Телеглядачі обрали найкращу пісню за всю історію Євробачення

Євробачення 2021 пройде у Роттердамі (Нідерланди). Місто повинно було прийняти конкурс у 2020 році, але захід скасували через епідемію коронавірусу.

Однак, попри скасування конкурсу, організатори вирішили не залишати своїх шанувальників без свята музики. 12 та 14 травня пройшли онлайн-концерти, а в день фіналу Євробачення, 16 травня, транслювали фінальне шоу Eurovision: Europe Shine A Light.

Відповідно до правил, на Євробачення 2021 артисти, які не змогли виступити цьогоріч, повинні підготувати нову пісню.

Україну на конкурсі представлятимуть переможці національного відбору-2020 гурт Go-A.

Джерело: European Broadcasting Union