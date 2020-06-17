Співачка MARUV випустила новий запальний кліп I Want You.
Сингл є дуетом із музикантом Boosin, який також писав музику для відомої пісні Drunk Groove.
У відео, знятому на фоні поліцейського автомобіля, MARUV демонструє запальні танці у костюмі в стилі диско.
Читайте: MARUV – I Want You: текст і переклад пісні
У вільному доступі сингл MARUV I Want You з’явився 5 червня.
Тоді співачка випустила яскраве відео зі словами пісні у стилі пін-ап.
З дати виходу відео зібрало майже пів мільйона переглядів.
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