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Хочеш покататися? MARUV влаштувала запальні танці біля поліцейського авто

Співачка MARUV випустила новий запальний кліп I Want You.

Сингл є дуетом із музикантом Boosin, який також писав музику для відомої пісні Drunk Groove.

У відео, знятому на фоні поліцейського автомобіля, MARUV демонструє запальні танці у костюмі в стилі диско.

Читайте: MARUV – I Want You: текст і переклад пісні

У вільному доступі сингл MARUV I Want You з’явився 5 червня.

Тоді співачка випустила яскраве відео зі словами пісні у стилі пін-ап.

З дати виходу відео зібрало майже пів мільйона переглядів.

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