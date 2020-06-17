Факти ICTV створили добірку кращих містичних серіалів. У наш рейтинг потрапили й культові улюблені мільйонами глядачів роботи, і новинки, які вийшли на екрани за останній рік.

10. Цілком таємно (1993-2002)

Один із найвідоміших містичних серіалів XX століття створений Крісом Картером. Сценариста надихнули дві речі – ретросеріал Нічний сталкер і доповідь гарвардського професора Джона Мака, де говорилося, що 3% американців вірять у те, що їх викрадали прибульці.

Герої серіалу спецагенти ФБР Фокс Малдер і Дейна Скаллі працюють у відділі Секретні матеріали, що розслідує справи, пов’язані з паранормальними явищами. Упродовж одинадцяти сезонів Малдер і Скаллі ганяються за чупакаброю, тікають від зомбі, вистежують НЛО й розкривають таємничі злочини.

Серіал став настільки популярним, що за його мотивами було знято два повнометражні фільми та спіноф Самотні стрільці.

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9. Загублені (2004-2010)

Історія починається з авіатрощі рейсу 815 компанії Oceanic Airlines, який здійснював політ із Сіднею до Лос-Анджелеса і впав посеред океану. 48 пасажирів, які вижили, потравляють на безлюдний тропічний острів. Надія на порятунок примарна, тому залишається самим боротися за виживання. Але чим більше пасажири рейсу 815 пізнають острів, тим більше перед ними відкривається таємниць, загадок і небезпек.

Серіал знімався здебільшого на гавайському острові Оаху. Робота завоювала понад 100 нагород і номінацій на престижні кінопремії, зокрема Еммі, Creative Arts Emmy і Золотий глобус.

8. Раґнарок (2020-…)

На створення містичного серіалу 2020 року Раґнарок сценаристів надихнула норвезька міфологія. Після успішної зимової прем’єри його продовжили на другий сезон.

Головний герой підліток Магне в шість років втратив батька. Через багато років він разом із матір’ю й молодшим братом повертається до тихого норвезького містечка Едду, де трапилася трагічна подія. Незабаром і єдина подруга Магне загадковим чином гине.

Хлопець розуміє, що це не було випадковістю. Він підозрює, що до смерті подруги якимось чином причетний голова впливового й дуже дивного сімейства, усі члени якого зберігають старі пожовклі фотографії й не старіють із роками.

7. Аутсайдер (2020)

Містичний трилер від HBO, знятий за однойменним романом Стівена Кінга, складається з десяти епізодів.

Тренера Малої ліги Террі Мейтленда підозрюють у скоєнні вбивства маленького хлопчика. Його провину підтверджують свідки і відбитки пальців, які знайдені на місці злочину. Але якщо вірити записам із камер, у момент вбивства Террі перебував на конференції в іншому місті. Детектив, який розслідує справу, починає підозрювати, що в історії замішані потойбічні сили.

6. Маріанна (2019)

Серіал Netflix від сценариста й режисера Семюеля Бодіна.

Історія про молоду письменницю Еммі. У дитинстві вона страждала від жахливих кошмарів, а коли виросла, почала переносити їх на сторінки своїх книг. Один із її горор-романів розповідає про боротьбу молодої дівчини Ліззі зі злісною відьмою Маріанною.

Під час роботи над фінальним романом Еммі зустрічає подругу дитинства Каролін, яка вмовляє письменницю повернутися до рідного містечка. Коли Еммі відмовляється виконати прохання подруги, та вішається прямо на очах письменниці.

Тепер Еммі доведеться приїхати до рідного міста й зіткнутися із кошмарами, які переслідували її в дитинстві. Вона зустрічає матір загиблої Каролін, яка стверджує, що вона і є та сама злісна відьма Маріанна.

5. Грімм (2011-2017)

Містичний серіал від творців Девіда Грінволта і Джима Коуфа, заснований на казках братів Грімм, який упродовж шести сезонів транслювався на телеканалі NBC.

Дія фентезі-серіалу відбувається в сучасному Портленді. Детектив Нік Беркгардт дізнається, що він нащадок відомого товариства Гріммів, які бачать у людях злих демонів і борються за те, щоби врятувати людство від потойбічних злих створінь. Після того, як Нік дізнається про своє походження, він покладає на себе важливу місію – захищати живі душі від злих духів.

4. Американська історія жаху (2011- …)

Кожен сезон Американської історії жаху – це нова історія зі своїми героями, локаціями й сюжетною лінією.

У першому сезоні історія зосереджена на сімействі Гармонів, яке переїжджає з Бостона до Лос-Анджелеса й поселяється в старовинному маєтку. Але вони не здогадуються, що колишні мешканці будинку не знайшли спокій після смерті.

Другий сезон присвячений журналістці, яка приїжджає до психіатричної лікарні, щоби зробити репортаж про новоприбулого маніяка на прізвисько Кривавий лик, який нещадно вбивав випадкових жінок.

У третьому сезоні історія зосереджена навколо елітного пансіону для дівчат, який приховує справжній шабаш відьом.

3. Ходячі мерці (2010- …)

Популярний американський серіал у жанрі постапокаліпсису розроблений Френком Дарабонтом і знятий за мотивами коміксів Роберта Кіркмана, Тоні Мура й Чарлі Адларда.

Після того, як епідемія перетворила більшу частину населення планети в зомбі, люди, що залишилися живими, змушені виживати в новому світі, воюючи із мерзенними і страшними монстрами, один укус яких перетворює людину на ходячого мерця. Героям доведеться зіткнутися зі всепоглинаючим страхом і людською жорстокістю, адже багато з тих, хто вижив, стають ще небезпечнішими, ніж зомбі.

2. Щоденники вампіра (2009-2017)

Історія, що зачаровує, про сімнадцятирічну дівчину Єлену Гілберт, яка закохується одразу у двох братів-вампірів: Стефана й Деймона. Упродовж восьми сезонів глядачі спостерігають за складним любовним трикутником, за боротьбою світла й темряви. Кого зрештою обере Єлена – доброго й чуттєвого Стефана чи жорстокого і кровожерного, але дуже чарівного і пристрасного Деймона?

1. Твін Пікс (1990-1991)

Атмосферний, містичний, надзвичайний, захопливий – так можна описати справді культовий серіал Твін Пікс, створений режисером Девідом Лінчем і сценаристом Марком Фростом.

Сюжет розгортається навколо загадкового вбивства старшокласниці Лори Палмер, яке приголомшило невелике провінційне містечко Твін Пікс у штаті Вашингтон. Розслідуванням злочину займається агент ФБР Дейл Купер і шериф Трумен, перед якими проходять різні жителі тихого й мирного на перший погляд містечка. Але як у будь-якій історії, у мешканців Твін Пікс є багато скелетів у шафі.

Серіал до останнього тримає в напрузі глядачів, які хочуть дізнатися, хто ж убив Лору Палмер. Творці спочатку хотіли зберегти таємницю, але інтрига все-таки була розкрита у фіналі.

Факти ICTV робили добірку фільмів з Леонардо Ді Капріо. Ми вибрали найкращі роботи за всю кар’єру актора – з початку 90-х до наших днів.