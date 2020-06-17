Акторка Голлівуду Меган Фокс підтвердила свої стосунки з відомим репером Колсоном Бейкером – Machine Gun Kelly.
Пару зустріли на вулиці, коли вони гуляли разом та публічно цілувались.
Знімки з прогулянки вулицями Лос-Анджелеса опублікувало видання Daily Mail.
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На них видно, як пара тримається за руки та не приховує свої поцілунки в машині.
Таку раптову появу пари пов’язують з нещодавнім виходом на публіку колишнього чоловіка Меган Брайана Остіна з новою дівчиною Кортні Стодден.
Тижнями раніше Меган Фокс розпалювала чутки про стосунки з Machine Gun Kelly, коли вона з’явилася разом з ним у його новому музичному кліпі для Bloody Valentine.