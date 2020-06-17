Розмову з Кіану Рівзом у Zoom виставили на аукціон

У США 15 хвилин відеоконференції через Zoom з відомим голлівудським актором Кіану Рівзом продають від $10 тис.

Таку акцію організував Американський центр допомоги онкохворим дітям. Усі гроші підуть на благодійність.

Попри таку вартість розмови із зіркою, за спілкування з ним готові платити десятки анонімних покупців.

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Ставка вже дійшла до майже $17 тис. Взяти участь в торзі можуть усі охочі. Однак під час розмови потрібно буде поводитися пристойно, не можна висловлюватися нецензурно або дискримінаційно, інакше розмова буде перервана.

Фотожаба із зображенням актора Кіану Рівза потрапила на сторінки підручника із всесвітньої історії для учнів 10 класу.

Мем побачили користувачі соцмереж.

Підручник рекомендований Міністерством освіти і науки, його видали за державні кошти.

Джерело: Shine for Camp