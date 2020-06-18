18 червня День народження святкує актриса театру і кіно, зірка драми Кріпосна, перша українська Холостячка Ксенія Мішина.

Актриса поділилася своїми планами, як святкуватиме 31-річчя.

– Я не планую масштабні вечірки, святкувати особливо не буду. Зустрінемося з найближчими друзями, оскільки вже давно не бачилися через карантин, – розповідає Мішина.

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Також Ксенія розповіла, яким дня неї буде найідеальніший подарунок.

– Кращим подарунком для мене самої буде любов, спокій і рівновага. Величезне бажання бути в гармонії з собою і зовнішнім світом, – говорить актриса.

З самого ранку зворушливими словами і квітами Ксенію привітав син Платон.

Популярною актриса стала після головної ролі в мелодрамі Спокуса. У 2019 Мішина зіграла свою найвідомішу роль – головну антагоністку Лідію Шефер в телесеріалі Кріпосна.

29 травня українська актриса театру і кіно Ксенія Мішина стала головною героїнею нового проекту Холостячка.

Джерело: СТБ

Фото: СТБ