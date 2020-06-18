18 червня День народження святкує актриса театру і кіно, зірка драми Кріпосна, перша українська Холостячка Ксенія Мішина.
Актриса поділилася своїми планами, як святкуватиме 31-річчя.
– Я не планую масштабні вечірки, святкувати особливо не буду. Зустрінемося з найближчими друзями, оскільки вже давно не бачилися через карантин, – розповідає Мішина.
Читайте: Головна героїня Кріпосної: що відомо про холостячку Ксенію Мішину
Також Ксенія розповіла, яким дня неї буде найідеальніший подарунок.
– Кращим подарунком для мене самої буде любов, спокій і рівновага. Величезне бажання бути в гармонії з собою і зовнішнім світом, – говорить актриса.
З самого ранку зворушливими словами і квітами Ксенію привітав син Платон.
Популярною актриса стала після головної ролі в мелодрамі Спокуса. У 2019 Мішина зіграла свою найвідомішу роль – головну антагоністку Лідію Шефер в телесеріалі Кріпосна.
29 травня українська актриса театру і кіно Ксенія Мішина стала головною героїнею нового проекту Холостячка.
Джерело: СТБ
Фото: СТБ