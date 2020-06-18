Оля Полякова зізналася, що її бив український політик

Українська співачка Оля Полякова в інтерв’ю програми Іспит з Машею Єфросиніною розповіла про домашнє насильство.

– Мене чоловік бив періодично. А коли я його кинула, мало того, що він підпалив мені квартиру, він найняв своїх друзів. Вони мене спіймали під клубом нічним, і побили до стану напівнепритомності, до розсічення брови. Все це було, і це було жахливо, – розповіла Полякова.

Співачці тоді було 17 років, була кримінальна справа.

Полякова також додала, що людина, яка її била, зараз відомий політик у Вінниці, проте ім’я його називати не стала.

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Також вона додала, що зараз в її житті немає чоловіків, які можуть проявляти будь-яке домашнє насильство.

– Мене на все життя відвернуло від чоловіків, які хоч якось можуть проявляти насильство. Мій чоловік ніколи б не дозволив насильство, ні в якому вигляді.

На запитання, чи залишилася у неї психологічна травма, Полякова відповіла, що ні. Однак через це в неї були серйозні проблеми зі слухом, тому довелось відновлюватися фізично.

Оля Полякова також розповіла, що один з міністрів Віктора Януковича привозив її на кримську дачу до екс-президента для виступу, але виявилося, що від неї вимагалося не тільки це.