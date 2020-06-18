Американському актору Денні Мастерсону офіційно висунули обвинувачення у зґвалтуванні трьох жінок на початку 2000-х років.

За версією слідства, злочини були вчинені з 2001 до 2003 рік. Щодо ще двох зґвалтувань обвинувачення не були висунуті, оскільки сплив строк давності та немає відповідних доказів.

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Наразі 44-річний актор все заперечує та стверджує, що членство у Церкві саєнтології призвело до його переслідування.

Адвокат обвинуваченого Том Месеро також наполягає на тому, що його клієнт не винен.

Якщо слідство доведе причетність Денні Мастерсона до зґвалтування, йому загрожує до 45 років ув’язнення.

У березні 2017 років чотири жінки звинуватили Мастерсона у зґвалтуваннях, що були на початку 2000-х років, після чого Департамент поліції Лос-Анджелеса почав розслідування.

У відповідь на звинувачення компанія Netflix звільнила Мастерсона з серіалу Ранчо. Натомість актор заявив, що вкрай розчарований рішенням компанії.

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У грудні 2017 року п’ята жінка, колишня дівчина Мастерсона, також звинуватила його в зґвалтуванні.

У січні 2018 року агентство United Talent Agency припинило співпрацю з американським актором через висунуті обвинувачення.

Актор найбільш відомий за ролями в серіалах Шоу 70-х (1998-2006) та Ранчо (2016-2018).