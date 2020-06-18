У Ілона Маска був зв’язок з голлівудською акторкою Ембер Херд і відомою супермоделлю Карою Делевінь: ніч він проводив з дівчатами одночасно.

Ці подробиці з’ясувалися під час судового процесу проти Ембер – колишньої дружини Джонні Деппа.

Актор стверджує, що у Ембер був роман з Ілоном Маском вже через місяць після їхнього весілля.

Вони нібито зустрічалися в розкішних апартаментах, які належать Деппу.

Адвокат актора дістав свідоцтво сусіда, який говорить, що у Ембер був не лише коханець, а й коханка.

Так, за словами очевидця, Ілон Маск приїжджав у гості до Ембер разом з Карою Делевінь.

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Сусід на ім’я Джош Дрю тоді був одружений на Роккі Пеннінгтон – найкращій подрузі Ембер.

На допиті у нього запитали, чи розповідала Роккі, що Ембер проводила ніч з Маском у той час, коли ще була заміжня за Джонні Деппа. Він відповів ствердно.

Крім того, Кару Делевінь і Ілона Маска зняли камери відеоспостереження, що стоять в будинку.

Водночас, представник Ілона Маска назвав новина про секс утрьох повною нісенітницею. Від Ембер поки відповіді немає.

Позов Джонні Деппа

Актор подав позов ще рік тому подав позов, вимагаючи від Ембер компенсації в розмірі $50 млн.

За словами Деппа, Ембер збрехала про те, що він бив її і піддавав домашньому насильству, а це коштувало йому репутації і кар’єри.

Голлівудський актор разом з адвокатом хочуть довести, що це Херд била чоловіка.

Фото: Amber Heard