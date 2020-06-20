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Джамала народила другу дитину і вже дала їй ім’я

Українська співачка Джамала народила другу дитину.

Хлопчик народився за планом – 19 червня. Його назвали Селім-Гірай Сеіт-Бекір Огли Сулейманов.

– 19.06 народився найунікальніший малюк. (За статистикою входить в 4%, тому що народився в прогнозовану дату, саме свого часу), – написала співачка.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)


Першого хлопчика Джамала народила в березні 2018 року. Його назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огли Сулейманов.

До народження первістка, співачка розповідала, що збирається виховувати дитину в усульманських традиціях.

У 2017 році Джамала вийшла заміж за кримськотатарського активіста Бекіра Сулейманова. Він родом із Сімферополя і молодше 33-річної співачки на вісім років. Їх весілля відбулося в Ісламському культурному центрі Києва.

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