Українська співачка Джамала народила другу дитину.

Хлопчик народився за планом – 19 червня. Його назвали Селім-Гірай Сеіт-Бекір Огли Сулейманов.

– 19.06 народився найунікальніший малюк. (За статистикою входить в 4%, тому що народився в прогнозовану дату, саме свого часу), – написала співачка.

Читайте: Вагітна Джамала показала ніжні фото у прозорому мереживному боді у ванній

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 19 Июн 2020 в 10:03 PDT



Першого хлопчика Джамала народила в березні 2018 року. Його назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огли Сулейманов.

До народження первістка, співачка розповідала, що збирається виховувати дитину в усульманських традиціях.

У 2017 році Джамала вийшла заміж за кримськотатарського активіста Бекіра Сулейманова. Він родом із Сімферополя і молодше 33-річної співачки на вісім років. Їх весілля відбулося в Ісламському культурному центрі Києва.