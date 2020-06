Анімаційний фільм Хржановського отримав приз на фестивалі в Ансі

Анімаційний фільм Ніс, або Змова не таких режисера Андрія Хржановського став володарем призу журі на міжнародному анімаційному фестивалі у французькому місті Ансі.

В основу фільму Хржановського лягла повість Миколи Гоголя Ніс і однойменна опера, яку композитор Дмитро Шостакович написав у 1930 році.

Сценарій до фільму написали Хржановський спільно з сценаристом Юрієм Арабовим.

#PrixOfficiels #OfficialAwards

Félicitations – Congratulations:

“The Nose or the Conspiracy of Mavericks” – Andrey Khrzhanovsky

Réaction à découvrir en vidéo / Discover their reaction in the video

https://t.co/tNMqTo61Di#annecyfestival 2020 pic.twitter.com/HikyG51k4F

— Annecy Festival (@annecyfestival) June 20, 2020