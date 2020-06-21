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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Анімаційний фільм Хржановського отримав приз на фестивалі в Ансі

Анімаційний фільм Ніс, або Змова не таких режисера Андрія Хржановського став володарем призу журі на міжнародному анімаційному фестивалі у французькому місті Ансі.

В основу фільму Хржановського лягла повість Миколи Гоголя Ніс і однойменна опера, яку композитор Дмитро Шостакович написав у 1930 році.

Сценарій до фільму написали Хржановський спільно з сценаристом Юрієм Арабовим.

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Міжнародний анімаційний фестиваль Ансі, який щорічно проходить у Франції в однойменному місті, вперше проводиться в онлайн-форматі з 15 до 30 червня.

14 травня британське видання The Guardian опублікувало список найкращих фільмів, куди увійшло 30 кінострічок, серед яких – фільм спільного виробництва України, Польщі та Великої Британії Ціна правди та фільм Іллі Хржановського Дау. Наташа, який знімався протягом 15 років у Харкові.

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