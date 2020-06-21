21 червня День народження Віктора Цоя і в цьому році легендарному рок-виконавцю виповнилося б 58 років.

Йому належить безліч хітів, таких як Група крові, Звезда по имени Солнце, Перемен, Зозуля.

У 1990 році кумира молоді не стало, він загинув в автокатастрофі.

ДТП сталося на 35 кілометрі трасі Слока – Талсі під Тукумсом в Латвії, в декількох десятках кілометрів від Риги.

Співака поховали на кладовищі в Санкт-Петербурзі, де сьогодні часто збираються молоді люди з гітарами.

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Музика Цоя кардинально змінила російський рок, виконавець збирав повні стадіони і став кумиром декількох поколінь.

Також Факти ICTV публікували ексклюзивне інтерв’ю водія, який протаранив Віктора Цоя.