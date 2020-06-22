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Допомогти другу з України: адвокат розповів, чому Єфремов сів п’яним за кермо

Російський актор Михайло Єфремов сів п’яним за кермо, тому що хотів допомогти своєму другові.

Про це заявив адвокат Єфремова Елман Пашаєв.

За його словами, акторові того вечора зателефонував друг з України, який є дуже відомою особистістю, і попросив про допомогу. У нього мати і дружина опинилися в передсмертному стані в інституті імені Скліфосовського.

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– У Росії був тоді православне свято, і він був напідпитку. Коли друг подзвонив, він сів за кермо і поїхав до лікарні, щоб надати допомогу. Тобто наймати хороших лікарів і трапилася трагедія, – сказав він.

Адвокат підкреслив, що друг перебував в Україні і не міг приїхати до своїх родичів, тому звернувся до Єфремова.

8 июня в центре Москве Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер за рулем Jeep Cherokee влетел в автомобиль Lada. В результате ее водитель Сергей Захаров получил серьезные травмы и умер в больнице.

Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд отправил актера под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Актер записал видеообращение, в котором просил прощения у семьи погибшего, но они не приняли извинений.

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