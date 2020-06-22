Російський актор Михайло Єфремов сів п’яним за кермо, тому що хотів допомогти своєму другові.

Про це заявив адвокат Єфремова Елман Пашаєв.

За його словами, акторові того вечора зателефонував друг з України, який є дуже відомою особистістю, і попросив про допомогу. У нього мати і дружина опинилися в передсмертному стані в інституті імені Скліфосовського.

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– У Росії був тоді православне свято, і він був напідпитку. Коли друг подзвонив, він сів за кермо і поїхав до лікарні, щоб надати допомогу. Тобто наймати хороших лікарів і трапилася трагедія, – сказав він.

Адвокат підкреслив, що друг перебував в Україні і не міг приїхати до своїх родичів, тому звернувся до Єфремова.

8 июня в центре Москве Ефремов устроил смертельное ДТП. Актер за рулем Jeep Cherokee влетел в автомобиль Lada. В результате ее водитель Сергей Захаров получил серьезные травмы и умер в больнице.

Ефремов находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд отправил актера под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Актер записал видеообращение, в котором просил прощения у семьи погибшего, но они не приняли извинений.