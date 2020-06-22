Російський актор Гарік Харламов розлучається з дружиною Христиною Асмус після восьми років шлюбу.

Про це актори повідомили в своїх акаунтах Instagram.

– Вісім років тому у нас почалися стосунки з Христиною Асмус. Хороша цифра вісім. Знак нескінченності. Ми одружилися восьмого числа. Але на землі немає нічого нескінченного. І ми, на жаль, не виняток, – написав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 22 Июн 2020 в 6:57 PDT



За його словами, в розриві відносин ніхто не винен і тут немає третіх осіб.

Він зазначив, що вдячний дружині за роки шлюбу і впевнений, що вони назавжди залишаться хорошими друзями.

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Зараз між акторами йде шлюборозлучний процес.

Асмус також висловила подяку Харламову і зазначила, що рішення було обопільним.

– Ми розлучаємося без бруду, з великою повагою один до одного. І я зараз переповнена вдячністю і великою людською любов’ю, – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 22 Июн 2020 в 6:55 PDT

Харламов і Асмус одружилися у 2013 році. Пара виховує 6-річну дочку Анастасію.

Це вже другий шлюб Харламова. З першою дружиною Юлією Лещенко актор прожив три роки – до 2013. Дівчина працювала менеджером одного з нічних клубів Москви. Дітей у пари немає.

Фото: Гарік Харламов