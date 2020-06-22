Російський актор Гарік Харламов розлучається з дружиною Христиною Асмус після восьми років шлюбу.
Про це актори повідомили в своїх акаунтах Instagram.
– Вісім років тому у нас почалися стосунки з Христиною Асмус. Хороша цифра вісім. Знак нескінченності. Ми одружилися восьмого числа. Але на землі немає нічого нескінченного. І ми, на жаль, не виняток, – написав він.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
За його словами, в розриві відносин ніхто не винен і тут немає третіх осіб.
Він зазначив, що вдячний дружині за роки шлюбу і впевнений, що вони назавжди залишаться хорошими друзями.
Читайте: Джиган і Оксана Самойлова розлучаються
Зараз між акторами йде шлюборозлучний процес.
Асмус також висловила подяку Харламову і зазначила, що рішення було обопільним.
– Ми розлучаємося без бруду, з великою повагою один до одного. І я зараз переповнена вдячністю і великою людською любов’ю, – написала вона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Харламов і Асмус одружилися у 2013 році. Пара виховує 6-річну дочку Анастасію.
Це вже другий шлюб Харламова. З першою дружиною Юлією Лещенко актор прожив три роки – до 2013. Дівчина працювала менеджером одного з нічних клубів Москви. Дітей у пари немає.
Фото: Гарік Харламов