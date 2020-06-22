Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про розвиток творчого колективу, плани на майбутнє та підкорення НСК Олімпійського.

Гурт створений близько 20 років тому і за цей час встиг пережити трансформацію. У 2007 році, коли почалася криза склад колективу майже повністю змінився, потім Сергій шукав нових музиків і вже з ними творить історію гурту більше 10 років.

– Я займаюся гуртом більшу половину свого життя і для мене це абсолютно рідні люди і рідний проект, – наголосив співак.

Цьогоріч Без обмежень мали зазвучати на головному стадіоні країни, але пандемія коронавірусу змусила перенести концерт на 24 серпня 2021 року. Фронтмен впевнений, що їхня творчість зможе зібрати повний НСК.

– Динаміка продажу квитків показувала нам хороші результати. І ми були готові до цього концерту, – зазначив Сергій Танчинець.

Свою появу на проекті Х-фактор співак аргументує запрошенням. Каже, що колективу запропонували виступити у 7 сезоні пісенного-шоу, після чого Без обмежень збільшив свою аудиторію слухачів.

Головним елементом, який привів гурт до успіху, Сергій називає Революцію Гідності.

– Першопричиною була Революція Гідності, тоді музканти отримали шанс працювати у цій країні і отримувати з цього результат. Потім був Х-фактор, партнерство, однодумці та хороші хіти, – перелічує фронтмен гурту.

Не зважаючи на карантин, Без обмежень продовжує давати концерти, щоправда у дещо іншому форматі. Гурт придумав нову концпцію – автоконцерти, коли музиканти наживо співають, а публіка слухає пісні, сидячи у своїх авто.

– Перший такий концерт відбувся під Луцьком село Крупа (цивільний аеродром). Після цього ми вирішили зробити такий тур у 10 містах України, – розповідає Сергій.

Мільйон гривень в місяць – таку суму збитків несе гурт від початку пандемії. Співак каже, що зараз складно буде виходити із цієї кризи, бо музиканти витратили гроші на організацію та рекламну кампанію тих концертів, які так і не відбулися.

– Це недозаробіток великої кількості людей, які працювали над створенням концертів – це не тільки гурт. Це прокатники, орендодавці, рекламісти, перевізники та інші, хто стоїть за колективом, – наголосив співак.

Однак гурт мав фінансову подушку, що дозволило продовжувати діяльність і працювати над новим альбомом, який музиканти планують закінчити до кінця карантину.

Карантин вносить корективи як у повсякденне життя, так і у святкові дні всіх українців. Не стали винятком й селебреті – у свій день народження Сергій Танчинець разом зі своїм гуртом зіграли онлайн концерт, під час якого збирали кошти на допомогу нашим медикам.