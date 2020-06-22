Відомий режисер і сценарист Джоел Шумахер помер у віці 80 років.
У 2019 у Шумахера діагностували рак. Він боровся з хворобою тривалий час, проте 22 червня стало відомо про смерть Шумахера.
Шумахер був визнаним майстром жанрового кіно. Він зняв такі популярні фільми як Бетмен назавжди, Телефонна будка, Час вбивати.
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Також Джоел Шумахер зняв стрічку Бетмен і Робін з Джорджем Клуні. Тоді цей фільм розкритикували і назвали одним з найгірших в історії фільмом про супергероїв.
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В останній раз в 2011 році він зняв Що приховує брехня. У його стрічці знялася також і Ніколь Кідман.
Джоел Шумахер родом з Нью-Йорка. Першим досвідом в роботі була посада в сфері моди. Потім він вирішив присвятити своє життя кіновиробництва.
Спочатку Джоел Шумахер працював художником по костюмах. Уже після такого досвіду він зміг проявити себе і як режисер.
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