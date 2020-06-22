Сім’я загиблого у п’яній ДТП за участю актора Михайла Єфремова, влаштувала бізнес на смерті родича.

Про це заявив адвокат Єфремова Елман Пашаєв.

– На превеликий жаль, постраждала сторона влаштувала з цього хороший бізнес. Коли помирає близький, то від горя всі вдома сидять і з ранку до вечора з одного телеканалу на інший не ходять. І ви знаєте з якою метою ходять – не просто так, – сказав він.

За його словами, він готовий обговорити з сім’єю жертви матеріальний і моральний збиток, але для цього необхідна особиста зустріч.

Читайте: Не пробачили: сім’я загиблого у ДТП не візьме компенсацію Єфремова

– Кожен хоче стати потерпілим, – додав він.

8 червня на Смоленській площі в Москві Михайло Єфремов влаштував ДТП. Актор за кермом Jeep Cherokee влетів в автомобіль Lada.

В результаті ДТП водій Lada Сергій Захаров отримав несумісні з життям травми і помер у лікарні.

Відразу було встановлено, що актор перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння. Зараз він перебуває під домашнім арештом. Йому загрожує до 12 років в’язниці.