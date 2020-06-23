PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Фінансування кінематографу буде збільшено – Ткаченко

Фінансування української кіноіндустрії приносить свої плоди – 9-10% кінострічок у прокаті нині вітчизняного виробництва.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– З приводу кіно – усе буде добре, фінансуватися буде, в бюджеті збережені майже ті самі кошти, що і в минулому році, і я зроблю усе, щоб вони були  збільшені ще цього року, – сказав він.

В Україні існує прогалина у фінансуванні серіалів, але критерії, яким чином кошти мають виділятися на виробництво такого продукту, вже розроблені, додав очільник відомства.

– Будемо рухатися в напрямку і документального кіно, і ігрового кіно масового, і артхаусного кіно, і серіалів, – сказав Ткаченко.

Читайте: Мінкульт запустить проект медіаграмотності – Ткаченко

Як і кому виділяє гроші Держкіно

Держкіно у повному обсязі фінансує дитячі, анімаційні та дебютні фільми українських режисерів, яких обирає конкурсна комісія. Бюджети стрічок інших жанрів розподіляються у співвідношенні 80% на 20%.

Для отримання 80% від держави автори фільму мають підтвердити, що мають решту суми.

Найбільш успішні стрічки у прокаті

Творці фільму Крути (2018) зібрали у прокаті понад 7 млн грн, витративши на виробництво стрічки 53 млн грн, 25 млн з яких виділило Держкіно.

Близько 7 млн грн касових зборів отримав фільм Заборонений (2019). Для того, щоб зняти фільм, автори витратили 38 млн грн, 19 млн з яких виділено з держбюджету.

Читайте: Уряд заборонив відчиняти кінотеатри

Історична драма Чорний ворон за романом українського письменника Василя Шкляра, знята у минулому році, обійшлася виробникам майже у 27 млн гривень, 5 млн гривень з них дала держава. Картина зібрала у прокаті трохи більше 4 млн грн.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх