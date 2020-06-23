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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Кінофестиваль Молодість у Києві – дати проведення та локації

49-й кінофестиваль Молодість цьогоріч відбудеться з 22 до 30 серпня. Подія проходитиме у реальному форматі.

Про це йдеться на сторінці кінофестивалю.

Основні локації:

  • Кінотеатр Жовтень, де буде розташований фестивальний центр з показами програм, зокрема українських прем’єр.
  • Будинок кіно – майданчик для фестивальних показів та серії мастер-класів у рамках Майстерні талантів.
  • Спеціально сконструйований для події кінотеатр просто неба під Аркою Дружби народів.

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Відкриє фестиваль фільм Забуті режисера Дарії Онищенко, стрічка спільного виробництва України та Швейцарії.

Одеський кінофестиваль 

Міжнародний одеський кінофестиваль перенесли на осінь 2020 року через карантинні обмеження, спричинені пандемією коронавірусу. До того ж, він пройде в онлайн-форматі.

Зазвичай Одеський кінофестиваль проводять у липні.

Фото: Unsplash

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