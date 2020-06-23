У Black Eyed Peas пояснили, чому Фергі пішла з гурту

Колишня співачка The Black Eyed Peas пішла з гурту в 2018 році, бо мала на те важливу причину – виховання сина.
За словами одного із засновників гурту The Black Eyed Peas Will.i.am, Фергі вирішила зосередитися на тому, щоб бути мамою, а не частиною індустрії розваг.
– Це важка робота, і це те, чим вона насправді хоче займатися. І ми у цьому її підтримуємо, і вона знає, як зв’язатися з нами, – сказав він.
Члени гурту тримають із Фергі зв’язок, додав Will.i.am.
– Ми вітаємо одне одного з днем народження, бажаємо щасливого Різдва та Великодня. Вона знає, де ми. Ми в студії, – сказав репер.
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Фергі стала мамою в 2013 році, коли у них із колишнім чоловіком Джошем Дюамелем народився син.
Джерело: Foxnews
Фото: fergie