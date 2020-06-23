78-ма церемонія вручення нагород премії Золотий глобус відбудеться не на початку січня 2021 року, як зазвичай, а 28 лютого.
Організатори вирішили перенести дату через пандемію коронавірусу.
Вона пройде у Каліфорнії,у Беверлі Хілтон, і траслюватиметься у більш ніж 210 країнах світу.
На цю дату раніше планувалося вручення іншої престижній премії – Оскар 2021. Але його також відклали – до 25 квітня.
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Золотий глобус – зміна правил
У квітні кінопремія Золотий глобус оголосила про тимчасову відміну правила, згідно з яким для номінації фільм повинні показати у кінозалі.
Причина зрозуміла – всі кінотеатри закриті на карантин.
До цього на офіційний показ в Лос-Анджелесі запрошувалися всі члени асоціації HFPA.
Тепер дистриб’ютори повинні надати просто посилання на показ або DVD-копію фільму, щоб журі змогло переглянути його вдома, а також домовитися з асоціацією про дату перегляду.
Джерело: goldenglobes.com
Фото: HFPA